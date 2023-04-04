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Вашингтон намагається зірвати саміт росія-Африка – лавров

Вашингтон намагається зірвати саміт росія-Африка – лавров

Київ • УНН

 • 1161110 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. США намагаються зірвати запланований росією саміт з африканськими країнами в рамках зусиль з ізоляції Москви, заявив міністр закордонних справ сергій лавров в інтерв'ю, опублікованому у вівторок, передає УНН.

Деталі

Москва готується до другого саміту з африканськими країнами, наміченого на кінець липня у Санкт-Петербурзі, включаючи роботу над інфраструктурними, технологічними та енергетичними проектами.

лавров заявив сайту «Аргументи та факти», що Москва відрізняється від західних країн у своїх відносинах з Африкою тим, що «ми ніколи не говоримо нашим закордонним партнерам, як вони мають жити. Ми не маємо таємних планів».

«Це правда, що Сполучені Штати та їхні васали роблять все можливе, щоб досягти міжнародної ізоляції росії», - сказав лавров. «Зокрема вони намагаються зірвати запланований другий саміт росія-Африка... щоб відмовити наших африканських друзів від участі».

Доповнення

Москва зосередила свої зусилля на країнах Азії та Африки. лавров особливо прагнув розвивати зв'язки з Африкою, двічі відвідавши цьогоріч континент, а також здійснивши поїздку в середині 2022 року.

ПАР цього року провела 10-денні військові навчання з російськими та китайськими військовими.

А група російських найманців «Вагнер» була розгорнута проти повстанців у Малі та Центральноафриканській Республіці.

Президент США Джо Байден провів у 2022 році у Вашингтоні саміт лідерів США та Африки, прагнучи зміцнити зв'язки на тлі зростаючої присутності росії та Китаю на континенті.

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