Детали

Москва готовится ко второму саммиту с африканскими странами, намеченному на конец июля в Санкт-Петербурге, включая работу над инфраструктурными, технологическими и энергетическими проектами.

лавров заявил сайту «Аргументы и факты», что Москва отличается от западных стран в своих отношениях с Африкой тем, что «мы никогда не говорим нашим зарубежным партнерам, как они должны жить. У нас нет тайных планов».

«Это правда, что Соединенные Штаты и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции россии», - сказал лавров. «В частности они пытаются сорвать запланированный второй саммит россия-Африка... чтобы отговорить наших африканских друзей от участия».

Дополнение

Москва сосредоточила свои усилия на странах Азии и Африки. лавров особенно стремился развивать связи с Африкой, дважды посетив в этом году континент, а также совершив поездку в середине 2022 года.

ЮАР в этом году провела 10-дневные военные учения с российскими и китайскими военными.

А группа российских наемников «Вагнер» была развернута против повстанцев в Мали и Центральноафриканской Республике.

Президент США Джо Байден провел в 2022 году в Вашингтоне саммит лидеров США и Африки, стремясь укрепить связи на фоне растущего присутствия россии и Китая на континенте.