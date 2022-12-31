“Ваш лідер спалює вашу країну та ваше майбутнє” – Зеленський звернувся до росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, позначивши, що їхній лідер намагається показати, що він попереду, але насправді ховається за спинами росіян, убиваючи їх на війні, передає УНН.
Цитата
«Вся ця війна, яку ви ведете, ви – росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не вибачите йому все це, що він зруйнує, і всіх, кого він уб'є», – повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Як повідомив у відеозверненні до росіян міністр оборони України Олексій Рєзніков, у рф на початку січня влада планує закрити кордони і оголосити чергову хвилю мобілізації.