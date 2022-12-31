“Ваш лідер спалює вашу країну та ваше майбутнє” – Зеленський звернувся до росіян

Цитата

«Вся ця війна, яку ви ведете, ви – росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не вибачите йому все це, що він зруйнує, і всіх, кого він уб'є», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомив у відеозверненні до росіян міністр оборони України Олексій Рєзніков, у рф на початку січня влада планує закрити кордони і оголосити чергову хвилю мобілізації.