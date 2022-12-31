“Ваш лидер сжигает вашу страну и ваше будущее” – Зеленский обратился к россиянам

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«Вся эта война, которую вы ведете, вы – россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит, и всех, кого он убьет», – сообщил Зеленский.

Напомним

Как сообщил в видеообращении к россиянам министр обороны Украины Алексей Резников, в россии в начале января власти планируют закрыть границы и объявить очередную волну мобилизации.