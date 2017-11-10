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Ващиковський уник відповіді щодо заборони в'їзду до Польщі В'ятровичу

Ващиковський уник відповіді щодо заборони в'їзду до Польщі В'ятровичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Офіційного підтвердження інформації про можливу заборону в'їзду голові Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович до Польщі поки немає. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський не став коментувати такі дані, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Наразі не коментуємо, не подаємо жодних імен", - сказав В.Ващиковський у відповідь на запитання, чи В.В'ятровичу насправді заборонили в'їзд до Польщі.

Нагадаємо, минулого четверга В.Ващиковський поінформував, що Польща запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, котрі підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.

У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.

Згодом В.Ващиковський поінформував, що стосовно одного з українських посадовців запущена процедура заборони в'їзду до Польщі. Він також сказав, що досі Польща "стискала зуби у двосторонніх справах, що ділять Україну та Польщу, однак дійшла висновку, що "поляків використовують". "Говоримо відверто: російська агресія не може бути виправданням, аби не вирішувати ці питання", - сказав В.Ващиковський.

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