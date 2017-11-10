Ващиковський уник відповіді щодо заборони в'їзду до Польщі В'ятровичу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Офіційного підтвердження інформації про можливу заборону в'їзду голові Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович до Польщі поки немає. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський не став коментувати такі дані, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Наразі не коментуємо, не подаємо жодних імен", - сказав В.Ващиковський у відповідь на запитання, чи В.В'ятровичу насправді заборонили в'їзд до Польщі.
Нагадаємо, минулого четверга В.Ващиковський поінформував, що Польща запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, котрі підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.
У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.
Згодом В.Ващиковський поінформував, що стосовно одного з українських посадовців запущена процедура заборони в'їзду до Польщі. Він також сказав, що досі Польща "стискала зуби у двосторонніх справах, що ділять Україну та Польщу, однак дійшла висновку, що "поляків використовують". "Говоримо відверто: російська агресія не може бути виправданням, аби не вирішувати ці питання", - сказав В.Ващиковський.