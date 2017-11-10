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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 5559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 63836 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Ващиковский ушел от ответа о запрете въезда в Польшу Вятровичу

Ващиковский ушел от ответа о запрете въезда в Польшу Вятровичу

Киев  •  УНН

 • 8707 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Официального подтверждения информации о возможном запрете въезда голове Института национальной памяти Владимир Вятрович в Польшу пока нет. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский не стал комментировать такие данные, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Пока не комментируем, не подает никаких имен", - сказал В.Ващиковский в ответ на вопрос, на самом ли деле В.Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Напомним, в минувший четверг В.Ващиковский сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающих крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумации останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

В ответ в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что в Украине нет антипольских настроений.

После этого В.Ващиковский сообщил, что в отношении одного из украинских чиновников запущена процедура запрета въезда в Польшу. Он также сказал, что до сих пор Польша "сжимала зубы в двусторонних делах, делящих Украину и Польшу, однако пришла к выводу, что "поляков используют". "Говорим откровенно: российская агрессия не может быть оправданием, чтобы не решать эти вопросы", - сказал В.Ващиковский.

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