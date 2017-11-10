Ващиковский ушел от ответа о запрете въезда в Польшу Вятровичу

"Пока не комментируем, не подает никаких имен", - сказал В.Ващиковский в ответ на вопрос, на самом ли деле В.Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Напомним, в минувший четверг В.Ващиковский сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающих крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумации останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

В ответ в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что в Украине нет антипольских настроений.

После этого В.Ващиковский сообщил, что в отношении одного из украинских чиновников запущена процедура запрета въезда в Польшу. Он также сказал, что до сих пор Польша "сжимала зубы в двусторонних делах, делящих Украину и Польшу, однако пришла к выводу, что "поляков используют". "Говорим откровенно: российская агрессия не может быть оправданием, чтобы не решать эти вопросы", - сказал В.Ващиковский.