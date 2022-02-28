Вас будуть палити і нищити: нацгвардієць Віталій Марків записав звернення до російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Вам не буде прихистку ніде. На цьому наголосив нацгвардієць Віталій Марків, звертаючись до російських окупантів, а також закликав ворогів повертатись додому, передає УНН.
Звернення Віталія Марківа оприлюднив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
Цитата
"Уже п’яту добу триває оборона України. П’яту добу ми нищимо російських окупантів, які прийшли до нас зі зброєю в руках, показати нам шо таке “Русский мир”.
Що я Вам скажу?! “Русский мир”, иди на х*й! Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, ТрО, самооборони, Нацполу — повністю усіх силових структур будуть Вас нищити.
Цивільні вас будуть палити коктейлями. Вам не буде прихистку ніде. Вам ніколи цього не пробачимо. Пам’ятайте це. Ви вже побачили, що це не 14-й рік.
Це не та армія, яка була тоді. Вас на*бали! Ви тут помрете. Так шо задумайтесь краще. Поверніться живими додому. Залишіть вашу техніку тут. Все одно вона не доїде назад. А ми обов’язково переможемо. Слава Україні", - сказав Марків.
Додамо
30 червня 2017 року Віталія Марківа затримали в Італії за підозрою у причетності до вбивства на Донеччині в травні 2014 року італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Міронова. Італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. У листопаді 2020 року міланський апеляційний суд виправдав українця, після чого Марків повернувся в Україну.