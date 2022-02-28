Вас будут жечь и уничтожать: нацгвардеец Виталий Маркив записал обращение к российским оккупантам

Обращение Виталия Маркива обнародовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Уже пятые сутки продолжается оборона Украины. Пятые сутки мы уничтожаем российских оккупантов, которые пришли к нам с оружием в руках, показать нам что такое “Русский мир”.

Что я Вам скажу?! "Русский мир", иди на х*й! Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. Все подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил, ТрО, самообороны, Нацпола — полностью всех силовых структур будут Вас уничтожать.

Гражданские вас будут жечь коктейлями. Вам не будет пристанища нигде. Вам никогда этого не простим. Помните это. Вы уже увидели, что это не 14-й год.

Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали! Вы здесь умрете. Так что задумайтесь лучше. Вернитесь живыми домой. Оставьте свою технику здесь. Все равно она не доедет обратно. А мы обязательно победим. Слава Украине", - сказал Маркив.

Добавим

30 июня 2017 года Виталия Маркива задержали в Италии по подозрению в причастности к убийству на Донбассе в мае 2014 года итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. В ноябре 2020 года миланский апелляционный суд оправдал украинца, после чего Маркив вернулся в Украину.