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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Перевозили товари для армії рф: заарештовано білоруські локомотиви на понад 70 млн грн

Перевозили товари для армії рф: заарештовано білоруські локомотиви на понад 70 млн грн

Київ • УНН

 • 148599 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. СБУ заарештувала білоруські локомотиви, за допомогою яких рф перекидала свої військові угруповання до кордонів України. Орієнтовна вартість майна становить понад 70 млн грн, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними слідства, локомотиви використовували для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення російських окупантів до північних кордонів України. У подальшому вони брали участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцеперебування цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їх використання у злочинах проти України.

Доповнення 

В Україні заарештували 2,1 млрд грн активів компаній, які належать "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому".

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