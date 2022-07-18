Перевозили товари для армії рф: заарештовано білоруські локомотиви на понад 70 млн грн

Деталі

За даними слідства, локомотиви використовували для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення російських окупантів до північних кордонів України. У подальшому вони брали участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцеперебування цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їх використання у злочинах проти України.

Доповнення

В Україні заарештували 2,1 млрд грн активів компаній, які належать "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому".