Перевозили товары для армии рф: арестованы белорусские локомотивы на более чем 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. СБУ арестовала белорусские локомотивы, с помощью которых рф перебрасывала свои военные группировки к границам Украины. Примерная стоимость имущества составляет более 70 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным следствия, локомотивы использовали для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения российских оккупантов к северным границам Украины. В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей.
Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение этих тепловозов на территории Киевской области и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины.
Дополнение
В Украине арестовали 2,1 млрд грн активов компаний, которые принадлежат "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому".