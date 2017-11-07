Вартість бензину буде залежати від курсу гривні до долара - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Стабільність національної валюти - один із основних чинників формування вартості пального на вітчизняних АЗС. Про це у коментарі УНН повідомив експерт, директор спецпроектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.
Він пояснив, що 80% пального в Україні є імпортним, і відповідно, купується воно на міжнародних ринках за валюту.
Тож, ціни на стелах АЗС, що торгують імпортним ресурсом, напряму залежать від курсу гривні до долара.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На АЗК WOG взяли оплату за паливо біткоінами
“Ціни будь — якої імпортованої продукції передусім визначаються курсом гривні. Тут грає роль чиста економіка: якщо гривня піде вниз — ціни на продукт підуть вгору”, — пояснив він.
Г.Рябцев додав, що в Україні зросла вартість автомобільного газу у гурті. Однак, на сьогодні прогнозувати подорожчання скрапленого газу у роздрібі зарано, переконаний експерт.
“Той факт, що газ подорожчав у гурті не означає, що ціни на нього у роздрібі зростуть. Адже відбувся лише один аукціон, він не є показовим. Почекаємо, якою буде ситуація надалі. Водночас, зростання вартості газу у гурті може бути причиною черг автомобілістів на заправках: можливо, вони, почувши про цю новину, почали активніше заправляти свої авто”, — пояснив він.
Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.
Зокрема, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, здорожчання будь-якого товару призводить до зменшення купівельної спроможності споживача, і водії, на жаль, не виняток.
“Тільки протягом останніх двох років ринок нафтопродуктів в Україні скоротився на третину. І на сьогодні ця негативна тенденція зберігається”, — додав він.