Стоимость бензина будет зависеть от курса гривны к доллару - эксперт

Он пояснил, что 80% топлива в Украине является импортным, и соответственно, приобретается оно на международных рынках за валюту.

Поэтому, цены на стелах АЗС, торгующих импортным ресурсом, напрямую зависят от курса гривны к доллару.

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"Цены какой-либо импортируемой продукции прежде всего определяются курсом гривны. Здесь играет роль чистая экономика: если гривна пойдет вниз - цены на продукт пойдут вверх", - пояснил он.

Рябцев добавил, что в Украине выросла стоимость автомобильного газа в опте. Однако, сегодня прогнозировать подорожание сжиженного газа в рознице рано, убежден эксперт.

"Тот факт, что газ подорожал в опте не означает, что цены на него в рознице вырастут. Ведь состоялся только один аукцион, он не является показательным. Подождем, какой будет ситуация в дальнейшем. В то же время, рост стоимости газа в опте может быть причиной очередей автомобилистов на заправках: возможно, они, услышав эту новость, начали активнее заправлять свои авто", - пояснил он.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не менее водителей.

В частности, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, подорожание любого товара приводит к уменьшению покупательной способности потребителя, и водители, к сожалению, не исключение.

"Только за последние два года рынок нефтепродуктов в Украине сократился на треть. И сегодня эта негативная тенденция сохраняется", - добавил он.