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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5329 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66898 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108953 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111291 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101674 просмотра

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Стоимость бензина будет зависеть от курса гривны к доллару - эксперт

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Стабильность национальной валюты - один из основных факторов формирования стоимости горючего на отечественных АЗС. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт, директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что 80% топлива в Украине является импортным, и соответственно, приобретается оно на международных рынках за валюту.

Поэтому, цены на стелах АЗС, торгующих импортным ресурсом, напрямую зависят от курса гривны к доллару.

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"Цены какой-либо импортируемой продукции прежде всего определяются курсом гривны. Здесь играет роль чистая экономика: если гривна пойдет вниз - цены на продукт пойдут вверх", - пояснил он.

Рябцев добавил, что в Украине выросла стоимость автомобильного газа в опте. Однако, сегодня прогнозировать подорожание сжиженного газа в рознице рано, убежден эксперт.

"Тот факт, что газ подорожал в опте не означает, что цены на него в рознице вырастут. Ведь состоялся только один аукцион, он не является показательным. Подождем, какой будет ситуация в дальнейшем. В то же время, рост стоимости газа в опте может быть причиной очередей автомобилистов на заправках: возможно, они, услышав эту новость, начали активнее заправлять свои авто", - пояснил он.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не менее водителей.

В частности, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, подорожание любого товара приводит к уменьшению покупательной способности потребителя, и водители, к сожалению, не исключение.

"Только за последние два года рынок нефтепродуктов в Украине сократился на треть. И сегодня эта негативная тенденция сохраняется", - добавил он.

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