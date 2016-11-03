Вантажівка насмерть збила пішохода на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, близько 19:00 на 86 км автодороги Київ—Чернігів—Нові Яриловичі біля смт Козелець. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
“На 86 км автодороги Київ — Чернігів — Нові Яриловичі біля смт Козелець о 18 год. 53 хв. 2 листопада водій вантажного автомобіля Renault Premium з напівпричепом (за попередньою інформацією) здійснив наїзд на пішохода та з місця пригоди зник”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок події пішохід, особа якого встановлюється, від отриманих травм загинув на місці аварії.
Нагадаємо, водій збив підлітка на пішохідному переході у Чернігові.