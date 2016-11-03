Грузовик насмерть сбил пешехода на Черниговщине

"На 86 км автодороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи возле пгт Козелец в 18 час. 53 мин. 2 ноября водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом (по предварительной информации) совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся ", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пешеход, личность которого устанавливается, от полученных травм погиб на месте аварии.

Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове .