Грузовик насмерть сбил пешехода на Черниговщине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, около 19:00 на 86 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле пгт Козелец. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"На 86 км автодороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи возле пгт Козелец в 18 час. 53 мин. 2 ноября водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом (по предварительной информации) совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся ", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пешеход, личность которого устанавливается, от полученных травм погиб на месте аварии.
Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове .