ВАКС закрив справу щодо недостовірної інформації у декларації ексміністра Насалика

Відповідаючи на питання, чи ВАКС закрив справу щодо декларування недостовірної інформації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, вона відповіла: “Так”.

“Справу закрили, хоча він заперечував проти закриття, вважаючи, що зможе довести свою невинуватість”, — додала Чемерис.

Нагадаємо, у САП завершили досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.

Як раніше повідомлялося в УНН, детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, який “забув” задекларувати 1,249 млн доларів.