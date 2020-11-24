ВАКС закрив справу щодо недостовірної інформації у декларації ексміністра Насалика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
Відповідаючи на питання, чи ВАКС закрив справу щодо декларування недостовірної інформації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, вона відповіла: “Так”.
“Справу закрили, хоча він заперечував проти закриття, вважаючи, що зможе довести свою невинуватість”, — додала Чемерис.
Нагадаємо, у САП завершили досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.
Як раніше повідомлялося в УНН, детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, який “забув” задекларувати 1,249 млн доларів.