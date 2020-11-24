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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109429 просмотра

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ВАКС закрыл дело в отношении недостоверной информации в декларации экс-министра Насалыка

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка, который “забыл” задекларировать 1,2 млн долларов. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Отвечая на вопрос, закрыл ли дело ВАКС в отношении декларирования недостоверной информации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка, она ответила: “Да”.

“Дело закрыли, хотя он возражал против закрытия, считая, что сможет доказать свою невиновность”, — добавила Чемерис.

Напомним, в САП завершили досудебное расследование по делу министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалыка, который “забыл” задекларировать 1,2 млн долларов.

Как ранее сообщалось в УНН, детективами НАБУ сообщено о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалыку, который “забыл” задекларировать 1,249 млн долларов.

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