ВАКС визначив розмір застави ексзаступникові міністра оборони Павловському
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суду застосував до колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського заставу в розмірі 168 тис. 160 грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"Учора, 29 квітня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала щодо колишнього заступника Міністра оборони України (2015-2019 роки) запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 грн", - йдеться у повідомленні.
Також на підозрюваного покладені додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Повідомляється, що строк дії обов’язків – до 29 червня 2020 року включно.
"Ексзаступника міністра оборони підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (умисне зловживання владою або службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки - ред.)", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано справу про корупцію у Міністерстві оборони України при закупівлі пального у компанії "Трейд Коммодіті".