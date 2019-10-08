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До ВАКС скеровано справу про корупцію у Міноборони при закупівлі пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано справу про корупцію у Міністерстві оборони України при закупівлі пального у компанії “Трейд Коммодіті”. У вчиненні злочину обвинувачуються кілька осіб, зокрема, колишній заступник міністра оборони України. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі САП.

До ВАКС скеровано справу про корупцію у Міноборони при закупівлі пального

“САП направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн грн”, - повідомили у пресслужбі.

Так, у вказаному провадженні обвинувачуються колишній заступник міністра оборони України, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ “Трейд Коммодіті” у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” КК України. Також реальний кінцевий власник ТОВ “Трейд Коммодіті” — у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

“Встановлено, що вищевказані особи у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58 126 559,92 грн”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, вчора фігуранту справи щодо розкрадання 58 млн грн при закупівлі палива для Міноборони у фірми “Трейд Коммодіті” вручили обвинувальний акт.

Українські Національні Новини

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