Фігуранту справи про корупцію у Міноборони при закупівлі пального вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Фігуранту справи щодо розкрадання 58 млн грн при закупівлі палива для Міноборони у фірми “Трейд Коммодіті” вручили обвинувальний акт. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі САП.
“Сьогодні вручили і завтра скеруємо до суду обвинувальний акт”, — повідомили у пресслужбі.
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Відзначимо, що у лютому 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що справа щодо ймовірної розтрати чиновниками Міноборони та компанії “Трейд Коммодіті” державних коштів була закінчена.
Раніше, у 2017 році, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили корупційну схему щодо розтрати державних коштів в сумі понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.
Як повідомляв УНН, тоді заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн.