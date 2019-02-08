Справа НАБУ проти Міноборони та "Трейд Коммодіті" завершена

"Справа щодо закупки палива "Трейд Коммодіті" на цьому тижні закінчена. Змінено підозри обвинувачення, в тому числі заступнику міністра, і відкрито матеріали справи стороні захисту", - сказав Ситник.

Коментуючи слова журналіста про те, що раніше суд "розбив" єдиний доказ НАБУ у справі, глава Бюро висловив сумнів у компетенції суду.

"Суд, який, з ваших слів, розбив єдиний доказ – він позавчора заборонив виконувати свої обов’язки першому заступнику міністра охорони здоров’я. Цей суд не перестає дивувати своїми рішеннями. Я не здивуюсь, якщо там буде рішення заборонити використовувати термін "Україна", - заявив він.

Нагадаємо, на переконання апеляційного адміністративного суду Києва, кримінальне провадження за підозрою чиновників Міноборони та компанії "Трейд Коммодіті" у розтраті державних коштів було розпочате на підставі нікчемного з юридичної точки зору акту перевірки.