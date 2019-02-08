Дело НАБУ против Минобороны и "Трейд Коммодити" завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дело о возможной растрате чиновниками Минобороны и компании "Трейд Коммодити" государственных средств была закончена на этой неделе. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Дело по закупке топлива "Трейд Коммодити" на этой неделе закончено. Изменені подозрения или обвинения, в том числе заместителю министра, и открыті материалы дела стороне защиты", - сказал Сытник.
Комментируя слова журналиста о том, что ранее суд "разбил" единственное доказательство НАБУ по делу, глава Бюро выразил сомнение в компетенции суда.
"Суд, который, по вашим словам, разбил единственное доказательство - он позавчера запретил выполнять свои обязанности первому заместителю министра здравоохранения. Этот суд не перестает удивлять своими решениями. Я не удивлюсь, если там будет решение запретить использовать термин "Украина", - заявил он.
Напомним, по мнению апелляционного административного суда Киева, уголовное производство по подозрению чиновников Минобороны и компании "Трейд Коммодити" в растрате государственных средств было начато на основании ничтожного с юридической точки зрения акта проверки.