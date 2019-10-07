Фигуранту дела о коррупции в Минобороны при закупке горючего вручили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Фигуранту дела о хищении 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны в компании "Трейд Коммодити" вручили обвинительный акт. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Сегодня вручили и завтра направим в суд обвинительный акт", - сообщили в пресс-службе.
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Отметим, что в феврале 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что дело о возможной растрате чиновниками Минобороны и компании "Трейд Коммодити" государственных средств была закончено.
Ранее, в 2017 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.
Как сообщал УНН, тогда заместителя министра обороны задержали по делу о махинациях в МОУ на 149 млн грн.