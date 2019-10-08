В ВАКС направлено дело о коррупции в Минобороны при закупке топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело о коррупции в Министерстве обороны Украины при закупке топлива у компании "Трейд Коммодити". В совершении преступления обвиняются несколько человек, в частности, бывший заместитель министра обороны Украины. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе САП.
"САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
Так, в указанном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УК Украины. Также реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
"Установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера фигуранту дела о хищении 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны у компании "Трейд Коммодити" вручили обвинительный акт.