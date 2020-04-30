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ВАКС определил размер залога экс-заместителю министра обороны Павловскому

ВАКС определил размер залога экс-заместителю министра обороны Павловскому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому залог в размере 168 тыс. 160 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вчера, 29 апреля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила в отношении бывшего заместителя Министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн", - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в Национальное антикоррупционное бюро Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Сообщается, что срок действия обязанностей - до 29 июня 2020 года включительно.

"Экс-заместителя министра обороны подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (умышленное злоупотребление властью или служебным положением, с целью получения любой неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия - ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Высший антикоррупционного суд направлено дело о коррупции в Министерстве обороны Украины при закупке горючего в компании "Трейд Коммодити".

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