АКС України повинен мати можливість займатися всіма справами своєї юрисдикції– Джонсон

"Ми всі визнаємо, що досягнення українського уряду відбуваються на тлі постійної російської агресії. Ми повинні нагадувати нашим друзям і союзникам у всьому світі про реальність тих загроз, що Україна відчуває… Потрібно підтримувати швидкість реформ, необхідно зробити все, щоб Антикорупційний суд все ж таки мав можливість займатися всіма справами своєї юрисдикції.... Нам потрібно мати нову ЦВК, новий закон для того, щоб належним чином карати за виборчі правопорушення, більший процес в реформах охорони здоров’я", - заявив Джонсон.



Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародних партнерів давати свої рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів для пришвидшення імплементації закону про Вищий антикорупційний суд.