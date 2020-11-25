ВАКС скасував вирок суду екснардепу Бобову щодо недостовірного декларування

“Колегія суддів постановила, заяву захисника Ігоря Степанова про перегляд судового рішення за виключеними обставинами у кримінальному провадженні стосовно обвинувачення Генадія Бобова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) задовольнити частково. Вирок ВАКС від 26 лютого, яким визнано винуватим Геннадія Бобова у вчиненні кримінального правопорушення скасувати. Кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Бобова — закрити”, — зазначив суддя.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутату України Геннадію Бобову покарання у виді штрафу у сумі 51 тис. гривень через недостовірне декларування.

Як раніше повідомлялося в УНН, у щорічних деклараціях за 2015 — 2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. гривень.