ВАКС розгляне “газову справу” Онищенка заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до заочного судового розгляду так звану “газову справу” за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“Так, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурорів САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених”, — йдеться в повідомленні.
Також, судді ухвалили звернулись в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.
“У зв’язку з чим розгляд справи було відкладено до 10:00 4 травня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.
Як повідомлялося, Олександра Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання про його екстрадицію.