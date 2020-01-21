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ВАКС рассмотрит "газовое дело" Онищенко заочно

Киев • УНН

 • 18312 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к заочному судебному рассмотрению так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

ВАКС рассмотрит "газовое дело" Онищенко заочно

"Да, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров САП об осуществлении специального судебного производства в отношении обоих обвиняемых", - говорится в сообщении.

Также, судьи приняли обратится в порядке международного сотрудничества в Федеративную Республику Германия для вызова бывшего народного депутата.

"В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.
Как сообщалось, Александра Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос о его экстрадиции.

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