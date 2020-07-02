ВАКС продовжив обов’язки двом менеджерам ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив обов’язки заступнику директора Степану Кімінчіджі та начальнику відділу Одеського припортового заводу Ігорю Чечельницькому, яких підозрюють у причетності до завдання заводу збитків на суму 93,3 млн грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“У середу, 1 липня, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на заступника директора та начальника відділу Одеського припортового заводу”, — йдеться в повідомленні.
Так, підозрювані зобов’язані не відлучатися за межі Одеси, міста Южне, Лиманського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (для начальника відділу Одеського припортового заводу); повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
“Строк дії обов’язків — до 1 вересня та до 20 серпня відповідно”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 630 тис. гривень застави для підозрюваного начальника відділу АТ “Одеський припортовий завод” Ігоря Чечельницького.
Також ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 1 млн грн заступнику директора АТ “Одеський припортовий завод” Степану Кімінчіджі.
Раніше довіреній особі народного депутата України VIII скликання, заступнику директора та начальнику відділу “Одеського припортового заводу” та ще двом особам було повідомлено про підозру у завданні збитків АТ “Одеський припортовий завод” (99,57% належать державі) у сумі 93,3 млн гривень.