ВАКС продлил обязанности двум менеджерам ОПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил обязанности заместителю директора Степану Киминчиджи и начальнику отдела Одесского припортового завода Игорю Чечельницкому, которых подозревают в причастности к нанесению заводу ущерба на сумму 93,3 млн грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В среду, 1 июля, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на заместителя директора и начальника отдела Одесского припортового завода", - говорится в сообщении.
Так, подозреваемые должны не отлучаться за пределы Одессы, города Южный, Лиманского района Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда (для начальника отдела Одесского припортового завода); уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
"Срок действия обязанностей - до 1 сентября и до 20 августа соответственно", - отмечается в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде 630 тыс. гривен залога для подозреваемого начальника отдела АО "Одесский припортовый завод" Игоря Чечельницкого.
Также ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более чем 1 млн грн заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" Степану Киминчиджи.
Ранее доверенному лицу народного депутата Украины VIII созыва, заместителю директора и начальнику отдела "Одесского припортового завода" и еще двум лицам было сообщено о подозрении в нанесении ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен.