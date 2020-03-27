ВАКС дослідив уже 32 із 34 томів у справі Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд загалом вже дослідив 32 із 34 томів доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 27 березня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання за обвинуваченням міського голови Одеси. Через загальнонаціональний карантин судовий розгляд справи проходив у форматі відеоконференції. Колегія суддів дослідила ще 12 томів, наданих слідством матеріалів. Усього їх уже досліджено 32 томи із 34", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наступний судовий розгляд справи відбудеться за планом - 31 березня 2020 року о 9:00.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні - 9 грудня 2019 року.
Як повідомлялося в УНН, Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".