ВАКС исследовал уже 32 из 34 томов по делу Труханова

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92553 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104058 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103189 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111407 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100278 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104863 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС исследовал уже 32 из 34 томов по делу Труханова

ВАКС исследовал уже 32 из 34 томов по делу Труханова

Киев  •  УНН

 • 14513 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд в целом уже исследовал 32 из 34 томов доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 27 марта, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению мэра Одессы. Из-за общенационального карантина судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции. Коллегия судей исследовала еще 12 томов, предоставленных следствием материалов. Всего их уже исследовано 32 тома из 34", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее судебное разбирательство состоится по плану - 31 марта 2020 года в 9:00.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании - 9 декабря 2019 года.

Как сообщалось в УНН, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

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