ВАКС исследовал уже 32 из 34 томов по делу Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд в целом уже исследовал 32 из 34 томов доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 27 марта, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению мэра Одессы. Из-за общенационального карантина судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции. Коллегия судей исследовала еще 12 томов, предоставленных следствием материалов. Всего их уже исследовано 32 тома из 34", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее судебное разбирательство состоится по плану - 31 марта 2020 года в 9:00.
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании - 9 декабря 2019 года.
Как сообщалось в УНН, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".