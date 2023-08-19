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"вагнерівці" залишають білорусь через брак фінансування – Центр нацспротиву

"вагнерівці" залишають білорусь через брак фінансування – Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 817709 перегляди

КИЇВ.19 серпня. УНН. На території білорусі місцеве підпілля фіксує зменшення терористів із пвк “вагнер” — із 5800 до 4400 осіб. Зазначається, що причиною відтоку є відсутністю фінансування з боку росії. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За даними Нацспротиву, через відсутність грошей частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.

Цитата

"Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго", — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖВ українській розвідці розповіли, чим займається пригожин після "перевороту" у рф

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв про ймовірний початок відходу бойовиків ПВК "вагнера" з білорусі назад до росії. Це може свідчити, що низка домовленостей між російським диктатором володимиром путіним та ватажком угрупування євгеном пригожиним після збройного бунту було порушено.

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