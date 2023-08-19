"вагнеровцы" покидают беларусь из-за нехватки финансирования - Центр нацсопротивления

Детали

По данным Нацсопротивления, из-за отсутствия денег часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры либо вообще уволиться.

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"Режим в беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из “вагнера” своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал о вероятном начале отхода боевиков ЧВК "вагнера" из беларуси обратно в россию. Это может свидетельствовать, что ряд договоренностей между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем группировки евгением пригожиным после вооруженного бунта был нарушен.