Вагітна отруїлася грибами на Одещині

"Зі слів постраждалих, компанія з 6 чоловік (один чоловік до медичного закладу не звертався), їли гриби вдома, які на передодні назбирали в лісосмузі. Постраждалим одразу ж надали необхідну медичну допомогу", - зазначили у ДСНС.



Хворих було переведено до Одеської обласної лікарні, де 4 особи письмово відмовились проходити лікування та повернулись додому, а під наглядом лікарів залишилась вагітна жінка. Її стан здоров’я – середньої важкості з позитивною динамікою. Надзвичайна ситуація на контролі.



3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей.



Нагадаємо, причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі “Славутич” стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких добігав кінця 1 липня 2018 року.

Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.