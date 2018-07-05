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Вагітна отруїлася грибами на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 05 липня. УНН. До Савранської районної лікарні госпіталізовано 5 мешканців с. Концеба Савранського району з діагнозом отруєння грибами: три жінки, одна з них вагітна, та два чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

"Зі слів постраждалих, компанія з 6 чоловік (один чоловік до медичного закладу не звертався), їли гриби вдома, які на передодні назбирали в лісосмузі. Постраждалим одразу ж надали необхідну медичну допомогу", - зазначили у ДСНС.

Хворих було переведено до Одеської обласної лікарні, де 4 особи письмово відмовились проходити лікування та повернулись додому, а під наглядом лікарів залишилась вагітна жінка. Її стан здоров’я – середньої важкості з позитивною динамікою. Надзвичайна ситуація на контролі.

3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей.

Нагадаємо, причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі “Славутич” стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких добігав кінця 1 липня 2018 року.

Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.

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