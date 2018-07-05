Беременная отравилась грибами в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 5 июля. УНН. В Савранскую районную больницу госпитализированы 5 жителей с. Концеба Савранского района с диагнозом отравление грибами: три женщины, одна из них беременна, и два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"По словам пострадавших, компания из 6 человек (один человек в медицинское учреждение не обращался), если грибы дома, которые накануне собрали в лесополосе. Пострадавшим сразу же оказали необходимую медицинскую помощь", - отметили в ГСЧС.
Больных перевели в Одесскую областную больницу, где 4 человека письменно отказались проходить лечение и вернулись домой, а под наблюдением врачей осталась беременная женщина. Ее состояние здоровья - средней тяжести с положительной динамикой. Чрезвычайная ситуация на контроле.
3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.
Напомним, причиной отравления детей в оздоровительном лагере "Славутич" стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подходил к концу 1 июля 2018.
Как сообщал УНН, 2 июля 2018 в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич".