Вагітна Beyonce виступила на 59-й церемонії Grammy
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Поп-зірка Beyonce в своєму першому публічному виступі з моменту її несподіваної заяви, що вона чекає на близнюків, виступила на 59-й щорічній премії Grammy в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Бейонсе виконала попурі з емоційних балад “Love Drought” і “Sandcastles” від “Lemonade”.
А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.
В категорії “Краще сольне поп-виконання” за пісню Hello і “Кращий поп-альбом” за “25” перемогла Адель , обійшовши Бейонсе.
Нагадаємо, що американська співачка Бейонсе мала 9 номінацій на Grammy у цьому році.
Також Хіп-хоп музикант із США Chance the Rapper отримав премію Grammy в категорії “Кращий поп-альбом” в номінації “Кращий новий виконавець”.
Як повідомляв УНН, музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США.