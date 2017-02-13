Беременная Beyonce выступила на 59-й церемонии Grammy
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Поп-звезда Beyonce в своем первом публичном выступлении с момента ее неожиданного заявления, что она ждет близнецов, выступила на 59-й ежегодной премии Grammy в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Бейонсе исполнила попурри из эмоциональных баллад "Love Drought" и "Sandcastles" от "Lemonade".
А клип Бейонсе "Formation" получил премию Grammy как лучшее видео.
В категории "Лучшее сольное поп-исполнение" за песню Hello и "Лучший поп-альбом" за "25" победила Адель , обойдя Бейонсе.
Напомним, что американская певица Бейонсе имела 9 номинаций на Grammy в этом году.
Также хип-хоп музыкант из США Chance the Rapper получил премию Grammy в категории "Лучший поп-альбом" в номинации "Лучший новый исполнитель".
Как сообщал УНН, музыкальные премии Grammy в 59-й раз начали раздавать в США.