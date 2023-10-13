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Вадим Столар: проєкт “++ для ЗСУ” був створений для того, щоб допомагати захисникам найбільш ефективно

Вадим Столар: проєкт “++ для ЗСУ” був створений для того, щоб допомагати захисникам найбільш ефективно

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. З осені минулого року Вадим Столар та його команда об’єднали всі зусилля з підтримки українських військових у надпроєкт, який було названо “++ для ЗСУ”. Про нагальні причини та позитивні наслідки такого рішення йдеться у матеріалі на сайті OBOZREVATEL, передає УНН.

Допомога від Фонду Вадима Столара у перші дні масштабного вторгнення

З початком повномасштабного російського вторгнення робота Фонду Вадима Столара зазнала значних змін. Зокрема волонтери взялися за підтримку військових, бійців ТРО та мирного населення, яке зазнало ворожої агресії. У перші тижні зусилля Фонду були зосереджені на Києві та навколо нього, а також на прифронтових районах, пишуть ЗМІ.

Проте ситуація стрімко змінювалася. Після розгрому ворога під Києвом масштаби діяльності команди Вадима Столара значно розширилися, з’явилися нові напрями допомоги, які активно розвивалися. Тож команда взялася за будівництво комплексного великого проєкту.

Створення програми “++ для ЗСУ”

Концепція “++ для ЗСУ” була задумана восени минулого року. Роздумуючи над назвою проєкту, ми дійшли до саме такої ідеї. На військовому жаргоні “++” означає “все гаразд” або “все добре” — і це повністю відповідало меті нашої місії: забезпечувати усім необхідним наших захисників. Максимально захистити наших військовослужбовців і зробити їхні складні завдання хоч трохи легшими, надавши їм переваги в плані спостережливості, мобільності та безпеки, — розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

За її словами, водночас враховувалося, що вимоги військових постійно змінювалися.

“Наприклад, був значний попит на сезонну амуніцію. У відповідь на нього ми почали приймати заявки, закупили необхідне спорядження та передали бійцям. Нам стало відомо, що у прикордонників бракує засобів для укріплення прикордонної смуги — і ми долучилися, надавши спецтехніку. Коли російські терористи зруйнували дамбу Каховського водосховища, ми оперативно сприяли доставленню катерів для допомоги в рятувальних операціях. Приємно було дізнатися, що ці катери продовжували служити нашим бійцям з морської піхоти і після завершення рятувальної операції”, — зазначила Наталія Приходько.

Ключовим аспектом проєкту “++ для ЗСУ” є пошук та постачання високотехнологічного обладнання нашим військовослужбовцям. Як пояснив директор Фонду Андрій Фещенко, початковою потребою були безпілотники спостереження, важливі для розвідки та наведення артилерії. Але оскільки ворог сам здобував таку техніку, наші бійці все частіше запитували системи протидії ворожим БПЛА. Зараз одним із найчастіших запитів наших бійців є безпілотники FPV-камікадзе. Нещодавно Фонд Вадима Столара передав підрозділу ССО приблизно 60 таких безпілотників, задовольнивши їхні нагальні потреби.

Вадим Столар з командою планують продовжувати допомогу ЗСУ стільки, скільки в цьому буде потреба

Протягом року реалізації ініціативи “++ для ЗСУ” захисники отримали значну підтримку від Фонду Вадима Столара. Як повідомляють ЗМІ, це 43 120 одиниць військового спорядження, інструментів тощо, 567 одиниць новітньої техніки та 51 одиниця транспорту підвищеної прохідності, бронеавтомобілів і катерів.

“З самого початку широкомасштабного вторгнення ворога ми взяли на себе всебічну допомогу нашим відважним захисникам. Проєкт ”++ для ЗСУ" створено саме з метою швидкого та якісного забезпечення військових необхідним. Понад рік цілеспрямована команда волонтерів невтомно працювала над досягненням цієї мети. Я висловлюю щиру вдячність кожному з них за невпинні зусилля, спрямовані на забезпечення максимальної підтримки наших військових і наближення нас до Перемоги", — резюмував Вадим Столар.

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