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Вадим Столар: проект "++ для ВСУ" был создан для того, чтобы помогать защитникам наиболее эффективно

Вадим Столар: проект "++ для ВСУ" был создан для того, чтобы помогать защитникам наиболее эффективно

Киев • УНН

 • 314349 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. С осени прошлого года Вадим Столар и его команда объединили все усилия по поддержке украинских военных в сверхпроект, который был назван “++ для ВСУ”. О насущных причинах и положительных последствиях такого решения говорится в материале на сайте OBOZREVATEL, передает УНН.

Помощь от Фонда Вадима Столара в первые дни масштабного вторжения

С началом полномасштабного российского вторжения работа Фонда Вадима Столара претерпела значительные изменения. В частности волонтеры взялись за поддержку военных, бойцов ТРО и мирного населения, которое подверглось вражеской агрессии. В первые недели усилия Фонда были сосредоточены на Киеве и вокруг него, а также на прифронтовых районах, пишут СМИ.

Однако ситуация стремительно менялась. После разгрома врага под Киевом масштабы деятельности команды Вадима Столара значительно расширились, появились новые направления помощи, которые активно развивались. Поэтому команда взялась за строительство комплексного большого проекта.

Создание программы “++ для ВСУ”

Концепция “++ для ВСУ” была задумана осенью прошлого года. Раздумывая над названием проекта, мы пришли к именно такой идее. На военном жаргоне “++” означает “все в порядке” или “все хорошо” — и это полностью соответствовало цели нашей миссии: обеспечивать всем необходимым наших защитников. Максимально защитить наших военнослужащих и сделать их сложные задачи хоть немного легче, предоставив им преимущества в плане наблюдательности, мобильности и безопасности, — рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

По ее словам, при этом учитывалось, что требования военных постоянно менялись.

“Например, был значительный спрос на сезонную амуницию. В ответ на него мы начали принимать заявки, закупили необходимое снаряжение и передали бойцам. Нам стало известно, что у пограничников не хватает средств для укрепления пограничной полосы — и мы присоединились, предоставив спецтехнику. Когда российские террористы разрушили дамбу Каховского водохранилища, мы оперативно способствовали доставке катеров для помощи в спасательных операциях. Приятно было узнать, что эти катера продолжали служить нашим бойцам из морской пехоты и после завершения спасательной операции”, — отметила Наталья Приходько.

Ключевым аспектом проекта “++ для ВСУ” является поиск и поставка высокотехнологичного оборудования нашим военнослужащим. Как объяснил директор Фонда Андрей Фещенко, первоначальной потребностью были беспилотники наблюдения, важные для разведки и наведения артиллерии. Но поскольку враг сам приобретал такую технику, наши бойцы все чаще запрашивали системы противодействия вражеским БПЛА. Сейчас одним из самых частых запросов наших бойцов являются беспилотники FPV-камикадзе. Недавно Фонд Вадима Столара передал подразделению ССО примерно 60 таких беспилотников, удовлетворив их насущные потребности.

Вадим Столар с командой планируют продолжать помощь ВСУ столько, сколько в этом будет потребность

В течение года реализации инициативы “++ для ВСУ” защитники получили значительную поддержку от Фонда Вадима Столара. Как сообщают СМИ, это 43 120 единиц военного снаряжения, инструментов и т.д., 567 единиц новейшей техники и 51 единица транспорта повышенной проходимости, бронеавтомобилей и катеров.

“С самого начала широкомасштабного вторжения врага мы взяли на себя всестороннюю помощь нашим отважным защитникам. Проект ”++ для ВСУ" создан именно с целью быстрого и качественного обеспечения военных необходимым. Более года целеустремленная команда волонтеров неутомимо работала над достижением этой цели. Я выражаю искреннюю благодарность каждому из них за неустанные усилия, направленные на обеспечение максимальной поддержки наших военных и приближение нас к Победе", — резюмировал Вадим Столар.

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