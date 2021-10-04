В ЄС узгодили розширення персональних санкцій проти Росії через Крим - ЗМІ

Цитата

"Посли ЄС погодилися додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України. Офіційне прийняття повинно бути на наступному тижні. Ці 8 осіб в основному працюють в судовому секторі Криму. У поточному списку 177 осіб + 48 організацій", - написав Йозвяк.

Додамо

У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.

Доповнення

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, в тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.