В ЄС узгодили розширення персональних санкцій проти Росії через Крим - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Посли Євросоюзу сьогодні погодилися додати ще 8 осіб в список персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму. Про це повідомив в середу кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми європейської політики щодо східних країн-партнерів, пише УНН.
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"Посли ЄС погодилися додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України. Офіційне прийняття повинно бути на наступному тижні. Ці 8 осіб в основному працюють в судовому секторі Криму. У поточному списку 177 осіб + 48 організацій", - написав Йозвяк.
Додамо
У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.
Доповнення
З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, в тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.