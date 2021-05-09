В Єрусалимі, в результаті зіткнень, 90 палестинців отримали травми

Деталі

Заворушення тривали приблизно до 2.00 ночі за місцевим часом. Палестинці в Єрусалимі в основному кидали в поліцейських каміння.

Зіткнення відбулися не тільки в Єрусалимі, а й на кордоні Ізраїлю з сектором Газа. Там сталися заворушення вздовж паркану безпеки, палестинці палили шини, кидали каміння і пляшки з легкозаймистими речовинами в військових, які охороняли кордон.

Також вночі в неділю приблизно о 1.30 за місцевим часом в бік Ізраїлю було випущено ракету. У відповідь армія Ізраїлю завдала удару по військовому об’єкту палестинського воєнізованого руху ХАМАС на півдні сектора Газа.

У неділю поліція Ізраїлю знаходиться в повній готовності, оскільки ввечері в країні настане свято День Єрусалима, коли ізраїльтяни відзначають перехід під контроль Ізраїлю східної частини міста зі священними місцями для обох народів в результаті Шестиденної війни. Головна подія цього свята “Марш прапора” в понеділок приверне десятки тисяч євреїв з усієї країни до столиці, тому безпеку в місті посилено.

Доповнення

В останні кілька днів не припиняються заворушення палестинців на фоні рішення суду Ізраїлю про виселення кількох палестинських сімей.

Напередодні в результаті зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі постраждали більше 200 осіб.