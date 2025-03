В Иерусалиме, в результате столкновений, 90 палестинцев получили травмы

Детали

Беспорядки продолжались примерно до 2.00 ночи по местному времени. Палестинцы в Иерусалиме в основном бросали в полицейских камни.

Столкновения произошли не только в Иерусалиме, но и на границе Израиля с сектором Газа. Там произошли беспорядки вдоль забора безопасности, палестинцы жгли шины, бросали булыжники и бутылки со взрывчатыми веществами в военных, охранявших границу.

Также ночью в воскресенье примерно в 1.30 по местному времени в сторону Израиля была выпущена ракета. В ответ армия Израиля нанесла удар по военному объекту палестинского военизированного движения ХАМАС на юге сектора Газа.

В воскресенье полиция Израиля находится в полной готовности, поскольку вечером в стране наступит праздник День Иерусалима, когда израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными местами для обоих народов в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника “Марш флага” в понедельник привлечет десятки тысяч евреев со всей страны в столицу, поэтому безопасность в городе усиленно.

Дополнение

В последние несколько дней не прекращаются беспорядки палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

Накануне в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек.

More than 200 people were injured in clashes between Palestinian youth and Israeli police at Jerusalem’s Al -Aqsa mosque as tensions flare over the potential eviction of Palestinians from land claimed by Jewish settlers https://t.co/YQ87lXaMmx pic.twitter.com/ 9ou0S7Bas2

— Reuters (@Reuters) May 8, 2021

المواجهات الدائرة في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/hnMMsUUsKa

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2021