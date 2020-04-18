В Єрусалимі почали трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Єрусалимі почалася трансляція церемонії сходження Благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього, передає УНН.
Церемонія цього року пройде без простих віруючих, адже в Ізраїлі - карантин через коронавірус.
За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.
Нагадаємо, церемонію сходження Благодатного вогню транслюватимуть на весь світ.
Як повідомлялося, в 2019 році Благодатний вогонь зійшов на землю у Велику Суботу 27 квітня.