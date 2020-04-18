В Иерусалиме начали трансляцию церемонии схождения Благодатного огня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Иерусалиме началась трансляция церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, передает УНН.
Церемония в этом году пройдет без простых верующих, ведь в Израиле - карантин из-за коронавируса.
По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
Напомним, церемонию схождения Благодатного огня будут транслировать на весь мир.
Как сообщалось, в 2019 году Благодатный огонь сошел на землю в Великую Субботу 27 апреля.