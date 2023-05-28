В Єгипті виявили майстерні з муміфікації та гробниці у стародавніх могильниках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Єгипті були виявлені майстерні з муміфікації людей та тварин, а також дві гробниці у стародавньому могильнику Саккара. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
Голова Вищої ради Єгипту Мостафа Вазірі, повідомив журналістам, що дві великі «майстерні з бальзамування» відносяться до епохи 30-ї династії (380-343 рр. до н.е.) і доби Птолемеїв (305-30 рр. до н.е.).
Відкриття було зроблено після річних розкопок біля святилища богині Бастет, де знаходяться катакомби муміфікованих кішок у Саккарі, приблизно за 30 кілометрів на південь від Каїра.
Це було те саме місце, де у 2019 році виявили сотні муміфікованих тварин та статуй.
«Ми знайшли майстерні з бальзамування, одну для людей та одну для тварин. Ми знайшли всі інструменти, які вони використовували (для муміфікації) у давні часи», - сказав Вазірі.
В обох майстернях були кам'яні ліжка, глиняні горщики, ритуальні судини, сіль натрону, яка є одним з основних інгредієнтів для муміфікації, і полотна серед інших інструментів для муміфікації.
Розкопки в Саккарі також призвели до виявлення поблизу двох невеликих гробниць віком 4400 і 3400 років, що належать двом священикам з п'ятої династії Старого царства та з 18 династії Пізнього царства відповідно.
За словами офіційних осіб, на стінах гробниці були виявлені написи про землеробство, полювання та інші повсякденні заняття та сцени, що зображують померлих.
Доповнення
В останні роки Єгипет провів великі розкопки в Саккарі та інших стародавніх місцях, внаслідок яких було зроблено низку гучних відкриттів.
Країна планує відкрити Великий єгипетський музей, ультрасучасну споруду поряд із пірамідами Гізи на околиці Каїра, після завершення будівництва наприкінці цього року.
Єгипет сподівається, що зможе знову залучити туристів після того, як останнім часом галузь почала відновлюватись через наслідки пандемії COVID-19 та війну в Україні.
Згідно з нещодавно опублікованими даними центрального банку, доходи від туризму зросли до 7,3 млрд доларів у другій половині 2022 року, що на 25,7% більше, ніж за той же період роком раніше.