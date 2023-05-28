В Египте обнаружили мастерские по мумификации и гробницы в древних могильниках

Детали

Председатель Высшего совета Египта Мостафа Вазири, сообщил журналистам, что две крупные «мастерские по бальзамированию» относятся к эпохе 30-й династии (380-343 гг. до н.э.) и эпохе Птолемеев (305-30 гг. до н.э.).

Открытие было сделано после летних раскопок возле святилища богини Бастет, где находятся катакомбы мумифицированных кошек в Саккаре, примерно в 30 километрах к югу от Каира.

Это было то самое место, где в 2019 году обнаружили сотни мумифицированных животных и статуй.

«Мы нашли мастерские по бальзамированию, одну для людей и одну для животных. Мы нашли все инструменты, которые они использовали (для мумификации) в древние времена», - сказал Вазири.

В обеих мастерских были каменные кровати, глиняные горшки, ритуальные сосуды, соль натрона, которая является одним из основных ингредиентов для мумификации, и полотна среди других инструментов для мумификации.

Раскопки в Саккаре также привели к обнаружению поблизости двух небольших гробниц возрастом 4400 и 3400 лет, принадлежащих двум священникам из пятой династии Старого царства и из 18 династии Позднего царства соответственно.

По словам официальных лиц, на стенах гробницы были обнаружены надписи о земледелии, охоте и других повседневных занятиях и сцены, изображающие умерших.

Дополнения

В последние годы Египет провел крупные раскопки в Саккаре и других древних местах, в результате которых был сделан ряд громких открытий.

Страна планирует открыть Большой египетский музей, ультрасовременное сооружение рядом с пирамидами Гизы на окраине Каира, после завершения строительства в конце этого года.

Египет надеется, что сможет снова привлечь туристов после того, как в последнее время отрасль начала восстанавливаться из-за последствий пандемии COVID-19 и войны в Украине.

Согласно недавно опубликованным данным центрального банка, доходы от туризма выросли до 7,3 млрд долларов во второй половине 2022 года, что на 25,7% больше, чем за тот же период годом ранее.