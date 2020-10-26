В Єгипті акула напала на родину з України: дитина в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина, дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації. Про це інформує Державне агентство розвитку туризму України, передає УНН.
“У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося”, — інформують у ДАРТ.
Повідомляється, що це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.
“Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв’язку з рідними постраждалих”, — повідомили в агентстві.
Нагадаємо, раніше у Австралії велика біла акула напала на драйвера.