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В Єгипті акула напала на родину з України: дитина в реанімації

В Єгипті акула напала на родину з України: дитина в реанімації

Київ • УНН

 • 87420 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина, дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації. Про це інформує Державне агентство розвитку туризму України, передає УНН.

“У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося”, — інформують у ДАРТ.

Повідомляється, що це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.

“Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв’язку з рідними постраждалих”, — повідомили в агентстві.

Нагадаємо, раніше у Австралії велика біла акула напала на драйвера.

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