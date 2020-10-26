В Египте акула напала на семью из Украины: ребенок в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины, передает УНН.
"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - информируют в ГАРТ.
Сообщается, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.
"Сейчас лечене взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших", - сообщили в агентстве.
Напомним, ранее в Австралии большая белая акула напала на драйвера.