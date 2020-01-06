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У Австралії акула вбила президента дайвінг-клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У Австралії велика біла акула напала на дайвера. Жодних залишків не змогли виявити за понад ніж 24 години з моменту нападу. Про це пише CNN, передає УНН.

“Вважається, що Гері Джонсон був атакований великою білою акулою під час занурення біля Калл-Айленда, недалеко від Есперанса на південному узбережжі Західної Австралії. Джонсон був президентом місцевого дайвінг-клубу”, — йдеться у повідомленні.

“Ніяких частин або останків не знайдено, пошуки тривають”, — сказав сержант поліції Есперанса в інтерв’ю CNN.

Дружина Джонсона, Карен Мілліган, була свідком нападу. Її доставили ​​в лікарню для лікування від шоку.

“Гері був моєю скелею”, — сказав Мілліган в заяві. “Він був добрим, ніжним, сильним чоловіком... Він бачив в людях тільки краще. Мені буде так сильно його не вистачати, його рідним і друзям, і світ стане біднішим без цієї прекрасної людини”.

Напад стався через кілька годин після того, як надійшло повідомлення про те, що в цьому районі була виявлена ​​акула.

“За попередніми даними, жертва нападу акули була в цьому районі на човні. Вважається, що в той час жертва пірнала”, — йдеться в заяві поліції.

Поліція Есперанса і волонтери-рятувальники були спрямовані на пошуки жертви в океані.

Нагадаємо, туристка з Франції отримала серйозне поранення через напад акули під час плавання на Сейшельських островах.

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